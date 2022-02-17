В настоящее время карантин обязателен в течение семи дней, теперь его планируют уменьшить до трех дней.

В настоящее время въехать в Японию могут только подданные страны или имеющие вид на жительство лица.

Согласно информации издания, правительство Японии, как ожидается, примет решение о снятии ограничений на въезд для ряда категорий. Власти страны могут позволить с марта приезжать в страну иностранным студентам, обучающимся в японских учебных заведениях, а также членам семей японцев и профессиональным рабочим. Кроме того, будет до 5 тыс. человек повышено максимально разрешенное количество человек, которые могут в сутки въехать на территорию Японии.

"Мы изучаем то, как можем ослабить меры по контролю на въезд в страну, принимая во внимание научные данные", — сказал генсек кабинетов министров Японии Хоркадзу Мацуно.

За время пандемии в Японии выявили свыше 4,1 млн случаев COVID-19, около 20 тыс. из них имели летальный исход.