"Начиная с четверга более не будет обязательным ношение масок и предъявление сертификатов COVID-19 для посещения магазинов, ресторанов, культурных объектов, а также других общественных мест и мероприятий", — говорится в официальном сообщении Федерального совета Швейцарии.

"Требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома также будут отменены", — поясняется в сообщении.

"Швейцария предпринимает решительный и важный шаг к возвращению к нормальной жизни", — заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Более того, правительство также отменяет ограничения на количество участников крупных мероприятий.

До конца марта остаются обязательными только две ограничительные меры: ношение масок в общественном транспорте, а также пятидневный карантин при положительном тесте на наличие COVID-19.

Тем не менее, власти пояснили, что жителям страны продолжат выдавать сертификаты COVID-19, признанные Европейским союзом, чтобы они могли выехать за границу.

Возможность отмены ограничений власти связывают в том числе с высоким уровнем иммунизации населения против коронавируса. В Швейцарии по меньшей мере одну вакцину против COVID-19 сделали более 70% населения.

С момента начала пандемии в стране было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. Более 13,1 тыс. пациентов умерли из-за последствий заражения вирусом, 1,7 млн полностью вылечились.