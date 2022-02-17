"Постановление вступит в силу с этой пятницы", — сообщил глава региона на странице в соцсетях по итогам заседания оперативного штаба в среду.

Чибис добавил, что уровень коллективного иммунитета в Мурманской области достиг 83,5%.

Ранее, в понедельник, министр здравоохранения Заполярья Дмитрий Панычев сообщил, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Он также отмечал, что уровень вакцинации взрослого населения превысил 76% от плана — прививку получили более 354 тыс. человек.

По данным оперштаба на среду, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 116 тыс. 191 случай коронавируса, включая 900 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 57 тыс. 403 случая, включая 627 новых за минувшие сутки.

За все время 98 тыс. 101 человек выздоровели, скончались 3 тыс. 42 человека с коронавирусом.