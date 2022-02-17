«Начиная с 31 марта 2022 года граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», — говорится в сообщении.

Визовые центры Литвы в Москве, Санкт-Петербурге и городах, относящихся к консульским округам двух столиц, начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок со всеми целями. Подача документов осуществляется по предварительной записи.

«При подаче документов заявитель должен подтвердить, что въезд в Литву будет не ранее 31 марта 2022 года, независимо от цели поездки», — подчеркивается в сообщении.

Визовые центры Литвы работают в 25 городах России. Помимо Москвы и Петербурга, это Архангельск, Калининград, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Омск, Пермь, Петрозаводск, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Смоленск, Уфа, Хабаровск.

Прямое авиасообщение между Россией и Литвой пока не возобновлено. Самый дешевый билет с пересадкой из Москвы в Вильнюс в апреле обойдется от 12 тыс. рублей.