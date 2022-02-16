В каждой номинации представлены по три региона. Участников оценят в категориях культурно-познавательного, детского, санаторно-курортного, событийного, гастрономического, промышленного, этнокультурного, сельского, экологического туризма, конгрессно-выставочной деятельности, делового и MICE туризма. Так, Петербург будет соревноваться за премию в категориях событийного, гастрономического, делового туризма и MICE.

Лучших также выберут среди региональных и муниципальных туристско-информационных центров, а также регионов, представляющих свои оригинальные сувениры.

Победителей определит жюри по итогам очных презентаций, которые пройдут 24 февраля в Петербурге. Подведение итогов и торжественное награждение лауреатов состоится 25 февраля.

Финалистов выбирали эксперты Ростуризма, а также представители Агентства стратегических инициатив, Национального конгресс-бюро, выставочных центров и всероссийских конкурсов, среди которых Russian Business Travel & MICE Award, "Мастера гостеприимства" и другие.

Организатором события выступает городской комитет по развитию туризма при поддержке Ростуризма. Премия Russian Travel Awards призвана выявить лидеров российской туризма за 2021 год, которые являются лучшими в ключевых сферах отрасли.