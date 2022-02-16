«Министр туризма Израиля Йоэль Развозов подтвердил, что правительство планирует разрешить въезд в Израиль непривитым детям, путешествующим в сопровождении вакцинированных родителей. Точная дата принятия решения не определена, но ориентировочно дети без прививок смогут въехать в Израиль уже в марте», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство с 1 марта планирует отменить «зеленый стандарт» для проведения массовых мероприятий. Это послабление коснется залов и открытых площадок, клубов и дискотек, мест для проведения культурных мероприятий.

С 9 января россияне могут въезжать в Израиль с прививкой «Спутник V» или повторной прививкой (бустером) «Спутник Лайт», сделанной не ранее, чем за шесть месяцев, и не позднее, чем за 14 дней до поездки.