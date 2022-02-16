Каждый кандидат имеет право представить одну работу с эмблемой, отражающей самобытность города, а также понятной зрителю.

Также необходимо заполнить соответствующую заявку и отправить в управление культуры администрации Пятигорска.

"Конкурс призван помочь повысить узнаваемость курорта как туристической территории, а также выявить и поддержать творческий потенциал жителей Пятигорска", — отмечает пресс-служба.

Заявки принимают до 5 марта. Оценивать идеи будут с 6 по 13 марта, а 14-15 марта опубликуют результаты.