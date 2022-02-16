В случае принятия постановления его действие распространят и на заключенные в 2021 году договора.

Авторы пояснительной записки к проекту постановления отметили, что бюджетных вливаний может оказаться недостаточно для реализации всех задуманных проектов и достижения целей. Возможность самостоятельно вкладывать средства и получать доход от инвестиций даст акционерному обществу дополнительный источник дохода. А значит, это будет способствовать более быстрому развитию туристской инфраструктуры.

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.