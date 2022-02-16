Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре чистая прибыль составила $148 млн, или 52 цента в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $224 млн, или 81 цент на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 72 цента на акцию, что в целом совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка подскочила более чем в два раза в годовом выражении, до $1,84 млрд с $890 млн, оказавшись лучше консенсус-прогноза экспертов на уровне $1,8 млрд.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) увеличилась в четвертом квартале на 104% в годовом выражении, до $84,14, в США показатель повысился на 109%, до $89,38. Уровень заполняемости номеров в гостиницах США подскочил до 63,3% с 21,8%, в мире — до 61,3% с 20,7%.

В четвертом квартале сеть Hilton пополнилась 94 новыми отелями с общим номерным фондом 16,1 тыс. номеров. В 2021 году в целом компания открыла 414 новых отелей.

Компания завершила 2021 год с чистой прибылью в размере $407 млн против убытка в $720 млн в 2020 году. Выручка повысилась до $5,79 млрд c $4,31 млрд.

Бумаги Hilton на предварительных торгах в среду дешевеют на 1,9%. Рыночная стоимость сети отелей за последние 12 месяцев выросла на 42% и достигла $42,2 млрд.