"Конечно же, все противоэпидемические мероприятия нужно продолжать и контролировать их исполнение. Но и также хочу обратить внимание, что сегодня пора готовиться к периоду праздничных дней, связанных всегда с туристическими поездками. Каникулы детские наступают, не так далеко уже, что тоже связано с передвижением и в стране, и за рубежом", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в среду.

Она также отметила, что "наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем".