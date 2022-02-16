Как сообщил по итогам совещания правительства с руководителями федеральных земель канцлер Карл Нехаммер, в марте будут сняты ограничения при посещении общественных учреждений. Сертификат о вакцинации больше требовать не будут.

Также заработает ночной общепит. В настоящее время кафе и рестораны могут работать с 5.00 до 0.00, для того чтобы поесть внутри, нужно предъявить паспорт вакцинации.

Уже с ближайшего воскресенья меры общественных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса в стране будут ослаблены.