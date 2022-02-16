"Комплекс будет включать в себя иммерсивно-интерактивный музей русского винокурения, ресторан с традиционными блюдами московской губернской кухни, "Избу-кофейню", летнее кафе "Городская дача", сувенирный магазин "Лавка памятных безделушек" и стилизованную открытую событийную площадку", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Коломенского округа "Интерфаксу" уточнили, что здание XIX века, где будет располагаться новый туристско-рекреационный комплекс, отреставрировали, торжественное открытие состоится 25 марта.

Ожидается, что ежедневно объекты усадьбы будут посещать порядка одной тысячи человек.

В XVIII и в первой трети XIX века гербергом называли дорогой трактир. В Коломне в 1790 году было три герберга: один первого номера и два второго номера.