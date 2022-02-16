Рейсы из Самары в Краснодар будут отправляться с 21 мая 2 раза в неделю, в Новый Уренгой — с 22 мая 2 раза в неделю, в Нижневартовск — с 27 мая раз в неделю.

Для выполнения полетов будут задействованы воздушные суда A320neo.

Как сообщается на сайте Smartavia, в текущем летнем сезоне авиакомпания открыла для самарских путешественников регулярные полеты сразу по 7 российским направлениям, в частности, в Москву (аэропорт "Шереметьево" — ИФ), Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

АО "Авиакомпания Смартавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком Smartavia в 65 российских и зарубежных аэропортов по более чем 100 направлениям. В парке авиакомпании 15 пассажирских самолетов: 12 Boeing-737-700 и -800 и три A320neo. Smartavia базируется в Архангельске, Санкт-Петербурге и Москве.