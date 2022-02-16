Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в Анапу — с 31 мая по вторникам и субботам, в Геленджик — с 29 мая по средам и воскресеньям, в Симферополь — с 31 мая по вторникам и пятницам. На рейсах в Анапу и Геленджик будут задействованы самолеты Superjet 100 вместимостью 100 кресел, в Симферополь — A321 на 220 кресел.

Маршрутная сеть Red Wings из Казани сейчас включает 5 регулярных направлений: в Екатеринбург, Махачкалу, Омск, Саратов и Челябинск. С 3 марта стартуют рейсы из Казани в Новый Уренгой.

Ранее сообщалось, что этим летом Red Wings будет летать в Анапу, Геленджик, Симферополь и Сочи из другого татарстанского аэропорта — "Бегишево" (Нижнекамск).

Red Wings через лизинговую компанию "Ильюшин финанс Ко" контролирует госкорпорация "Ростех".

Аэропорт Казани принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим". По данным реестра эксплуатантов и воздушных судов на 14 декабря 2021 года, размещенным на сайте Росавиации, аэропорт Казани является одним из базовых для авиакомпаний "ЮВТ Аэро", "Авиасервис" и "Джет Экспресс", также в аэропорту базируются "Тулпар Эйр" и "Казанское авиапредприятие".