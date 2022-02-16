"Поток посетителей уменьшился в пять раз. В течение прошлого года мы получили примерно 550 тысяч посетителей. По сравнению с количеством в 2,5 миллиона человек, которые были у нас в 2018-2019 году, это, конечно, цифры незначительные", — сказала Гагарина на пресс-конференции в среду.

Говоря о прогнозах на 2022 год, Гагарина отметила, что все будет зависеть от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, а также от открытия границ с другими странами, что увеличило бы поток иностранных туристов.