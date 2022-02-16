В этом году основные мероприятия, посвященные проводам русской зимы, состоятся 6 марта и начнутся одновременно на нескольких локациях.

Одна из них — Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКО). Здесь планируется оформление площадки "Масленичная деревня" в районе Зеленого театра.

В рамках праздника в парке состоится "Парад Маслениц".

Зрителям предстоит оценить не только изготовленные участниками шествия яркие костюмы Масленицы, но и подготовленные ими "визитки" — концертные номера, интерактивные игры, масленичную историю или фотозону, говорится в сообщении.

"Кроме того, все желающие смогут узнать народные рецепты блинов и других масленичных угощений. Особым сюрпризом для гостей праздника станет фотозона в стиле широкой Масленицы. Для самых юных участников планируется проведение мастер-классов и небольших интерактивных игр", — отмечает пресс-служба.

Также в праздничную неделю в Рязани впервые пройдет Фестиваль масленичных скульптур, материалом изготовления которых станут сено и солома. Зрелищной формой при этом может стать динамическое сожжение масленичных фигур-скульптур, при котором меняется их форма.

Масленичные гуляния в Рязани планируется организовать с соблюдением действующих ограничений по коронавирусу.