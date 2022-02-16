Рейсы будет осуществляться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Махачкалы в 20:30, прибытие в Астрахань в 22:35. Вылет в обратном направлении в 19:20, прибытие в Махачкалу в 19:30. Время указано местное для каждого аэропорта.

По словам Магомедовой, "Азимут" станет первой авиакомпанией, выполняющей рейсы по данном маршруту.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.