"Конец года будет чрезвычайно интересным, поскольку мы будет праздновать юбилей создания СССР и 24 ноября, в день столетия (Георгия) Чичерина — первого наркома иностранных дел СССР, мы организуем выставку, которая посвящена этой чрезвычайно интересной дате", — сказала Гагарина на пресс-конференции в среду.

Она уточнила, что на выставке будут представлены фотографии и предметы, связанные с образованием СССР, а также личные вещи наркома.

"Таких предметов больше нигде не существует — это военная форма Чичерина, которую он носил на протяжении нескольких лет, форма почетного красноармейца особой конвойной роты и форма почетного курсанта высшей хозяйственной школы РККА (рабоче-крестьянской Красной армии — ИФ)", — добавила она.