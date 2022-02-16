«17 февраля пройдет одно из самых ярких событий Роза Хутор Fan Fest – масштабный флешмоб в поддержку российских олимпийцев. Это грандиозный спуск по горной трассе с пятнадцатиметровыми знаменами – российским и флагом фестиваля. Участие в нем примет и бургомистр курорта «Роза Хутор» известный актер и музыкант Николай Фоменко», — рассказали в пресс-службе.

«Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам – дружба, совершенство, уважение – именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон», — заявил Николай Фоменко.

Фестиваль Роза Хутор Fan Fest, посвященный Олимпийским Играм в Пекине, стартовал 4 февраля, его программа включает разнообразные спортивные, музыкальные и познавательные мероприятия. Гости курорта могут наблюдать прямые трансляции с полей зимней Олимпиады в Китае на специальном большом экране.

В рамках фестиваля на высоте более 1000 метров над уровнем моря проходят необычные хоккейные матчи – участники игры используют не коньки, а специальную обувь Sled Dogs. Это классические горнолыжные ботинки, на стопе которых расположена пластина с заточенными кантами, как на лыжах, позволяющая скользить и поворачивать на снежных склонах. Благодаря легкости и маневренности такие снежные коньки дают максимум свободы. Гости «Роза Хутор» оценили необычное развлечение – на курорте состоялись уже две игры, третий матч пройдет 19 февраля.

«Игры проходят по всем правилам, их судят настоящие профессионалы из Федерации хоккея России. Игрокам каждой команды вручаются эксклюзивные призы – шайбы с автографами звезд советского хоккея, олимпийских чемпионов Владимира Мышкина и Алексея Касатонова», — рассказали в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Всего среди участников фестиваля уже разыграно более 450 призов.

Фестиваль Rosa Fun Fest продлится до 20 февраля.