«Одобрены для программ Test and Go / «Песочница»: CoronaVac (Sinovac), AstraZeneca / Covishield, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Moderna, COVILO (Sinopharm), Sputnik V, Covaxin (Bharat Biotech). Одобрены только для программы «Песочница»: двухкомпонентная Medigen (Тайвань) и российская однокомпонентная Sputnik Light», — говорится на сайте ведомства.

Между тем, официальной информации от властей королевства по поводу включения «Спутника Лайт» в список разрешенных нет.

Российским туристам, привитым «Спутником Лайт» для въезда в Таиланд по программе «Песочница Пхукета» помимо сертификата о прививке, нужно оформить разрешение на въезд (Thailand Pass), для которого требуется подтверждение оплаты отеля из одобренного правительством списка SH+ и предоплаты необходимого числа тестов (первый – по прибытии, второй – на 5-6 день пребывания в Таиланде). До поездки в Таиланд туристам нужно оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $50 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.