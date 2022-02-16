"Суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", — говорится в сообщении.

Как установил суд, в декабре 2020 года администрация поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа, в соответствии с которым чиновники должны были контролировать исполнение его условий.

Однако глава села допустил снятие почвы в водоохраной зоне без получения разрешений. Ущерб оценен в 10 млн рублей.

Уголовное дело расследовали по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Также продолжается расследование в отношении предпринимателя.

Молочненское сельское поселение находится на западе полуострова в Сакском районе, который известен своими песчаными пляжами и лечебными грязями.

Летом 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которые проверят решения, связанные с генпланом Сакского района и хаотичной продажей прибрежных территорий.