Как установил суд, в декабре 2020 года администрация поселения заключила с индивидуальным предпринимателем договор о благоустройстве муниципального пляжа, в соответствии с которым чиновники должны были контролировать исполнение его условий.
Однако глава села допустил снятие почвы в водоохраной зоне без получения разрешений. Ущерб оценен в 10 млн рублей.
Уголовное дело расследовали по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Также продолжается расследование в отношении предпринимателя.
Молочненское сельское поселение находится на западе полуострова в Сакском районе, который известен своими песчаными пляжами и лечебными грязями.
Летом 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его поручению создана рабочая группа из представителей правоохранительных органов, которые проверят решения, связанные с генпланом Сакского района и хаотичной продажей прибрежных территорий.