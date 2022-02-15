"5 марта в свой первый круиз отправится лайнер Costa Toscana. К нему присоединятся другие суда, старт навигации которых запланирован на весну. Летом 2022 года все корабли Costa выйдут в море. Четыре новых лайнера, недавно пополнившие флотилию компании, – Costa Toscana, Costa Smeralda, Costa Firenze и Costa Venezia – осуществят круизы в Средиземном море. Кроме того, в течение летнего сезона планируется возобновление самостоятельных экскурсий, что станет возможным благодаря ослаблению действующих антиковидных мер", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что с весны 2022 года до зимы 2022-23, Costa совершит 1800 круизов длительностью от 3 до 127 дней.

"Уже сейчас мы наблюдаем рост спроса на путешествия, и я уверен, что в течение следующих нескольких недель эта тенденция сохранится и рост продолжится. Наш выбор маршрутов позволит каждому выбрать свой круиз в зависимости от собственных предпочтений. Из новых предложений стоит отметить круизы в Турцию", — сказал вице-президент и коммерческий директор Costa Cruises Роберто Альберти.

Он добавил, что в 2021 году пассажиропоток Costa составил более 1,5 млн человек.

В сообщении говорится, что после запуска 5 марта Costa Toscana в плавание с мини-круизами по Средиземному морю отправится лайнер Costa Favolosa, ее рестарт запланирован на 28 апреля. C 1 мая Costa Venezia начнет совершать недельные круизы из Стамбула с новым маршрутом по Турции и Греции; с 7 мая Costa Smeralda предложит недельный маршрут по Западному Средиземноморью. Costa Pacifica возобновит круизы 4 июня из Бари в Грецию и на Мальту. Двухнедельные круизы на Канарские и Азорские острова, первоначально запланированные на Costa Pacifica в апреле и мае, пройдут на борту Costa Luminosa, а Costa Fortuna вернется в Северную Европу 12 июня.

Кроме того, 5 мая, после завершения зимнего сезона в Южной Америке, Costa Diadema вернется в Средиземное море с круизом в Лиссабон. 1 мая Costa Fascinosa отправится в круиз по Азорским островам с участниками Costa Club. Вернувшись из Карибского плавания, с 15 апреля Costa Deliziosa возобновит круизы по Средиземному морю, в то время как Costa Firenze завершив свой сезон в Дубае, 7 апреля вернется в Геную, чтобы начать круизы по Испании, Италии и Франции.

Летом 2022 года корабли-близнецы Costa Smeralda и Costa Toscana, работающие на сжиженном природном газе, вместе с Costa Firenze будут выполнять недельные круизы по западному Средиземноморью, а Costa Venezia продолжит маршрут по Турции и Греции с отправлением из Стамбула. Costa Pacifica, Costa Deliziosa и Costa Luminosa будут курсировать с недельными круизами в Восточном Средиземноморье. Четыре корабля – Costa Fortuna, Costa Favolosa, Costa Fascinosa и Costa Diadema – отправятся с круизами в Северную Европу, посетят столицы стран Балтии, норвежские фьорды, Нордкап и Исландию.

В сообщении также говорится, что в зимнем сезоне 2022-2023 лайнер Costa Firenze будет курсировать в Персидском заливе с недельными круизами по ОАЭ, Катару и Оману с отправлением из Дубая. Costa Venezia будет совершать 11-дневные круизы из Стамбула в Турцию, Израиль и Египет, Costa Diadema – двухнедельные круизы на Канарские острова с заходом в Лиссабон. Costa Pacifica и Costa Fascinosa отправятся по Карибским островам. Costa Smeralda будет совершать недельные круизы по Западному Средиземноморью. Costa Toscana, Costa Favolosa и Costa Fortuna расположатся в Южной Америке.

Кроме того, следующей зимой вернутся гранд-круизы Costa. Costa Deliziosa отправится в кругосветный круиз из Венеции 6 января 2023 года или 11 января 2023 года из Савоны по маршруту, пролегающему через Индию и Мальдивы, Южную Африку и Намибию, Южную Америку, Тихоокеанское побережье, Панамский пролив, с заходом в Нью-Йорк перед возвращением в Европу. Лайнер Costa Luminosa отправится 8 января 2023 года из Генуи и 27 февраля 2023 года из Буэнос-Айреса.