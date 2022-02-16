Как сообщает пресс-служба музея, на ней будут представлены уникальные модели действующих артиллерийских орудий XVIII — XIX веков, выполненные в 1/6, 1/8, 1/10 натуральной величины.

"Любая представленная на выставке маленькая пушечка только кажется некоей потешной игрушкой. На самом же деле она может стрелять как самое настоящее орудие", — говорится в сообщении.

Большая часть моделей — результат творческой деятельности воспитанников Технической артиллерийской школы, основанной в 1821 году генерал-фельдцейхмейстером великим князем Михаилом Павловичем. Они создавались для военных учебных заведений, музеев царствующего Дома Романовых и в качестве подарков правителям почти государств Европы и Азии.

Музей артиллерии обладает самой полной в мире коллекцией таких моделей, позволяющей убедиться в высоком профессионализме, ювелирном мастерстве, тонком художественном вкусе мастеров оружейников. Несмотря на то, что новая выставка весьма насыщена экспонатами, она является лишь малой частью уникального собрания.

На выставке также будут представлены в большом объеме предметы живописи и графики. Они призваны показать не только определенные вехи в техническом развитии артиллерии, но и обозначить значимые события военной истории XVIII — XIX веков, они изображают рядовых артиллеристов и прославленных командиров, форму одежды канониров и их орудия.