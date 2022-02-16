Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолете Airbus A320neo вместимостью до 164 пассажиров.

В настоящее время рейсы в Фергану из Екатеринбурга выполняет авиакомпания "Уральские авиалинии" один раз в неделю по субботам.

"Узбекистан — востребованное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2021 года на рейсах в республику было обслужено около 90 тыс. пассажиров. Улететь из "Кольцово" сейчас можно в Ташкент, Самарканд, Бухару, Наманган, Навои, Ургенч и Фергану", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Кольцово", на данный момент S7 выполняет рейсы из Екатеринбурга в Москву, Новосибирск, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Авиакомпания базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".

Международный аэропорт "Кольцово" принадлежит структурам Виктора Вексельберга, управляется группой "Аэропорты регионов". Является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок.