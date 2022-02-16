«Развивать туристический Сахалин необходимо в комплексе – строить отели для всесезонного отдыха, обеспечить транспортную связанность территории, использовать экотехнологии. Ключевыми для развития должны стать всесезонный горнолыжный курорт «Горный воздух» и территория природного экологического туризма Лагуна Буссе. Основу нового номерного фонда составят комфортные и доступные отели категории 3 звезды. Реализация проектов по созданию современной, безопасной туристической̆ инфраструктуры на Сахалине обеспечит рост турпотока к 2030 году в четыре раза. По оценкам корпорации «Туризм.РФ», остров смогут ежегодно посещать более миллиона россиян и иностранных туристов», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.



По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, «Горный воздух» способен стать лучшим горнолыжным курортом за Уралом. «Мы добиваемся федеральной поддержки проектов по развитию туристической инфраструктуры. Среди них – строительство новых трасс, подъемников и системы оснежения на «Горном воздухе», а также участка дороги к озеру Буссе. Бизнес выражает заинтересованность в строительстве современных гостиниц на Итурупе», — сказал он.



Как отметили в пресс-службе Чернышенко, корпорация «Туризм.РФ» завершила работу над предварительной концепцией мастер-плана туристических территорий Сахалинской области. Документ был одобрен главой региона.

Авторы концепции считают, что росту российского и иностранного турпотока на Сахалин будет способствовать комплексное развитие туристических территорий, круизная инфраструктура в городе Корсаков, активное продвижение бренда Сахалинской области на российском и международном уровне, а также увеличение пропускной способности аэропорта Южно-Сахалинска с 2023 года до 5,7 млн пассажиров в год.



В пресс-службе зампреда правительства РФ добавили, что в настоящее время Сахалин пользуется высоким спросом у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также крупных городов Дальнего Востока. Есть и гости из Японии, Южной Кореи, США и Китая. В среднем туристы проводят на острове четыре дня и тратят 5-5,5 тыс. рублей в сутки на человека. Большинство поездок организуют самостоятельно и предпочитают останавливаться в гостиницах на срок до 4 ночей.