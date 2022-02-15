Так, с 1 марта в регионе разрешается проведение концертов на базе театров, филармонии, цирка, кинотеатров, других культурно-досуговых учреждений при строгом соблюдении регламентов безопасности: заполняемость зрительного зала не может превышать 50%, рассадка зрителей должна быть организована с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Допуск в учреждения культуры осуществляется по справкам или QR-кодам. Посетители и персонал должны соблюдать масочный режим.

Также возобновляются организованные шоп-туры из других регионов. Для них будут действовать те же правила, что и для туристических автобусов. Организаторы шоп-тура должны направить письмо с информацией о численности прибывающих граждан, которые прошли курс вакцинации, имеют справку об антителах или о перенесенном заболевании коронавирусом.

Кроме того, отменена норма об обязательном тестировании граждан, прибывающих в регион водным транспортом. Туристическая навигация в этом году откроется 1 мая.