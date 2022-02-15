В 2021 году Россию посетили 288 тыс. иностранных туристов, это на 14% меньше, чем в 2020 году, когда границы страны были полностью открыты для иностранцев почти весь первый квартал. По сравнению с допандемийным 2019 годом снижение составило 94%.



Первое место по числу прибытий с целью туризма занимают граждане Кубы (72,3 тыс.), на втором месте – Германии (38 тыс.), на третьем – ОАЭ (26 тыс.), на четвертом – Турции (23,1 тыс.), на пятом – Индии (16,7 тыс.).



В 2020 году в пятерку стран, откуда приезжало больше всего туристов, входили Китай, Южная Корея, Германия, Израиль и Франция. Сейчас въезд с туристическими целями из этих стран закрыт, исключая Германию.



Общее число прибытий иностранных граждан в Россию составило в прошлом году 12,1 млн. Это на 26% больше, чем годом ранее. В 2020 году иностранные граждане совершили 9,6 млн прибытий в Россию со всеми целями.



По общему числу поездок лидируют граждане Украины (4,2 млн), Узбекистана (1,45 млн), Казахстана (1,42 млн), Таджикистана (986 тыс.) и Киргизии (711 тыс.). В 2020 году в топ-5 входили эти же страны.



В 2019 году, до начала пандемии коронавируса, Россию посетили более 5 млн иностранных туристов. Общее число прибытий иностранных граждан со всеми целями составило 29,5 млн. Падение показателя в 2021 году составило почти 60%.