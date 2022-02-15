Как сообщил перевозчик, с 20 февраля вводится один дополнительный рейс по направлению Ташкент — Ростов-на-Дону, он будет выполняться по воскресеньям, а с 23 февраля — по направлению Ташкент-Краснодар, полеты будут выполняться по средам.

Как сообщается на сайте авиакомпании, в настоящее время из Ташкента в Краснодар Uzbekistan Airways выполняет полеты по вторникам и воскресеньям, из Ростова-на-Дону — по средам и пятницам.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Сочи" с 30 января возобновил обслуживание рейсов авиакомпании Uzbekistan Airways из Ташкента, в настоящее время они выполняются один раз в неделю — по воскресеньям. С 29 марта частота полетов увеличится вдвое — рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.