"Падение уровня воды составило 32,59 метров от первоначального уровня, когда из озера вытекал ручей", — сообщает молодежное экодвижение Марий Эл "Розовый одуванчик" на своей странице в соцсети.

Информация о том, что озеро мелеет, появилась в начале февраля. Пользователи соцсетей и местные СМИ сообщали, что жители расположенной рядом с уникальным водоемом деревни услышали треск льда и обнаружили, что уровень воды в озере стремительно упал. На размещенных в соцсетях фотографиях озеро похоже на обмелевший колодец с ледяным дном.

В минувшие выходные члены молодежного экодвижения, студенты и профессиональные геодезисты выехали к озеру и выяснили, что озеро Морской глаз продолжает мелеть, за неделю уровень воды опустился еще на 0,5 метра.

"У нас была гипотеза, что уровень Морского глаза упал до уровня соседнего озера Пужан-ер расположенного в 1,5 км. Измерения показали, что это раньше озеро Морской глаз было на одном уровне с Пужан-ером (с разницей в 7 см ниже), а сейчас уровень озера Морской глаз со своим падением в 32,5 м "пробил дно" Пужан-ера , у которого максимальная глубина 17 метров", — написали экоактивисты.

По их данным, постепенное снижение уровня воды в озере началось еще летом 2021 года.

Сейчас до дна озера осталось, по разным данным, от 10,5 до 23,5 метров.

Озеро Морской глаз расположено в Волжском районе Марий Эл. Предположительно, оно образовалось около 20 тыс. лет назад в результате карстового провала. Имеет связи с неизученными до сих пор подземными пустотами.

Водоем расположен на склоне горы, отличается необычным изумрудным цветом, а по берегам озера растут сосны, поэтому считается, что озеро похоже на гигантский глаз, обрамленный ресницами. Водоем является точкой притяжения для многих туристов.

Точная глубина озера до сих пор не установлена.

По данным экодвижения "Розовый одуванчик", путешественник и дайвер из Йошкар-Олы Павел Лапшин несколько лет назад опускался в водоеме на глубину 42,5 м и видел там стоящие ели с хвоей.