"Огромная просьба — не приобретайте билеты у спекулянтов. Мы за последние дни аннулировали сотни недействительных билетов. Поэтому мы пытаемся сейчас сделать все возможное для того, чтобы увеличить возможности для тех, кто еще не посмотрел эту выставку. Приобретайте билеты только на сайте Третьяковской галереи", — сказала Трегулова на пресс-конференции во вторник.

По словам Трегуловой, выставка пользуется большой популярностью у посетителей. "Мы увидели невероятную востребованность этого проекта. Билеты на выставку еще неделю назад были проданы до конца работы экспозиции", — отметила гендиректор галереи, уточнив, что на сегодняшний день выставку посетили 220 тыс. человек.

Галерея продлила часы работы выставки, чтобы все желающие смогли ее посетить.

Выставка Врубеля, объединившая более 300 работ художника, открылась 3 ноября в Новой Третьяковке на Крымском валу. Она продлится до 8 марта.