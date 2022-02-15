"Во вторник в храме прошел молебен. В числе участников торжественной церемонии был епископ Боровичский и Пестовский Ефрем", — говорится в сообщении.

Храм в Сопинах был построен под руководством известного архитектора Николая Львова в конце XVIII века. Церковь возвели на деньги генералиссимуса Александра Суворова, который в 1797-1799 годах по распоряжению императора Павла I находился в ссылке в родовом имении в селе Кончанско-Суворовское неподалеку с Сопинами. Сразу после строительства храма полководец отправился в знаменитый Альпийский поход.

В советские годы церковь закрыли. Здание использовалось под склад и спортивный зал. На рубеже XX и XXI веков оно стало аварийным.

В 2017 году началась реставрация храма. Ремонтно-восстановительные работы проводились на средства российских меценатов. Стоимость работ не называлась.

Во время реставрации в церкви были найдены десятки раритетных предметов разных эпох, в том числе позолоченные подсвечники, монеты, нательные иконы и изразцы.