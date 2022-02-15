"Стоимость кампании – 10 млн фунтов, ее цель – продвинуть британские города, пострадавшие от отсутствия иностранных туристов. Она также нацелена на освещение ключевых событий 2022 года: Платиновый юбилей королевы, Игры содружества в Бирмингеме и крупный фестиваль творчества Unboxed", — сообщили в пресс-службе туристического ведомства.

Для реализации проекта VisitBritain сотрудничает с авиакомпанией British Airways в США и сервисом TripAdvisor в Европе. Кампания продлится до конца марта, она нацелена на туристов, которые планируют отправиться за границу в 2022 году, но еще не выбрали направление. Как показало исследование, это около половины путешественников.

"Мы понимаем, что существует отложенный спрос на путешествия, и наша основная задача – как можно быстрее восстановить туристический спрос на Британию, который вносит миллиардный вклад в нашу экономику. Мы рассказываем о ярких и разнообразных городах, знаковых достопримечательностях с фокусом на современность, о нашей современной культуре и инновационной гастрономии", — сказала директор VisitBritain Салли Болкомб.

По данным управления, в 2019 году вклад въездного туризма в экономику Великобритании составил более 28 млрд фунтов стерлингов, отрасль заняла третье место по объему экспорта услуг, на нее пришлась основная часть британской торговли. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб индустрии туризма, более 40% туроператоров оказались на грани банкротства.