"Мы сталкиваемся с проблемами, с которыми сталкиваются практически все, кто имеет дело со строительными организациями. Мы очень рассчитывали, мечтали, что получим здание, чтобы сделать там экспозицию, музей геральдики уже в этом году. Но, к сожалению, из-за этих строительных проблем в этом году не получается", — сказал он.

Вилинбахов пояснил, что реставрация здания Биржи оказалась сложнее, чем ожидалось, так как оно долгие годы не видело капитального ремонта, сразу возникли проблемы с фундаментом, который требовалось укрепить, чтобы сохранить сооружение.

По его словам, экспозиционный план будущего музея уже готов, есть представление, о чем рассказывать посетителям.

Вилинбахов сообщил, что юбилейным датам решено посвятить ежегодную научную конференцию "Геральдика: исследования и практика", которая состоится 18-19 февраля в Эрмитаже. Доклады конференции будут опубликованы в конце 2022 или начале 2023 года.

Герольдмейстер добавил, что совет, который работает как консультативный орган, получает запросы на экспертизу практически ежедневно, в частности, от муниципалитетов, желающих обрести свой герб, нагрузка на сотрудников аппарата очень высока, и их нехватка является острой проблемой.

Герольдмейстерская контора была учреждена Петром I в 1722 году. Занималась составлением дворянских списков, внешним, знаковым оформлением принадлежности к титулу, позднее — территориальными гербами, гербами на знаменах. Позже служба была включена в состав Сената, где образовали специальный гербовый отдел.

Деятельность ведомства прекратилась в 1917 году. В советское время специального института, занимающегося геральдикой, не существовало.

Современная геральдическая служба РФ была учреждена 20 февраля 1992 года, занялась новой геральдикой, включая герб, флаги Военно-морского флота, таможенные печати и даже вид пограничных столбов на новой государственной границе.

В 1994 году служба переведена в состав администрации президента.

Указом от 1999 года была преобразована в Геральдический совет при президенте РФ.

Здание Биржи на Васильевском острове в Петербурге, где планируется открыть музей геральдики, передали Эрмитажу в 2014 году. Министерство культуры оценивает стоимость его реставрации в 2 млрд рублей.