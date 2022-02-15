В 2020 году россияне совершили 14,1 млн поездок за рубеж со всеми целями, в 2019 – 48 млн. Лидером среди направлений выезда в 2021 году стала Абхазия – 5,2 млн поездок, на втором месте – Турция (4,9 млн). Следом идут Украина (2 млн), Казахстан (805,6 тыс.) и ОАЭ (612,8 тыс.).

С целью туризма россияне совершили 7 млн поездок за рубеж. Больше всего туристических поездок пришлось на третий квартал года – более 3,2 млн. В первом квартале за границу выехало 564,78 тыс. туристов, во втором – 826 тыс., в четвертом – 2,4 млн.

Лидером среди зарубежных направлений стала Турция – российские туристы совершили туда почти 4 млн путешествий в 2021 году. По сравнению с 2019 годом поток ниже на 43%, а в сравнении с 2020 годом вырос на 62%. На втором месте Египет – 800 тыс. поездок, куда турпоток вырос почти на 100%. В 2020 году в Египет было совершено 7,2 тыс. поездок. В топ-5 также вошли ОАЭ (462,2 тыс., минус 38% к 2019 году, плюс 39% к 2020), Кипр (415,2 тыс., минус 37,8%, плюс 92% к 2020), Мальдивы (137,5 тыс., плюс 267% к 2019 году).