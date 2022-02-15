"Дорога на Ольхон — это стратегическое направление. Только по ней жители острова могут попасть на "материк". Также на Ольхон приезжают тысячи туристов. Сейчас пассажиров перевозят на судне на воздушной подушке. Оно ходит по расписанию, имеет ограничения по количеству пассажиров. Дорога позволит их снять", — цитирует пресс-служба губернатора Игоря Кобзева.

Длинна дороги по льду Байкала составляет 11 км, грузоподъемность — 6 тонн.

Отмечается, что в этом году переправу на Ольхон открывают позже обычного сроков из-за теплой зимы и низкой скорости намерзания льда. Так, в 2021 году она была введена в эксплуатацию 10 февраля, в 2020 году — 11 февраля.

"Основной проблемой (этой зимой — ИФ) была толщина льда. Для дороги она должна составлять не менее 50 см. Лед достиг ее 7 февраля, в этот же день специалисты АО "Дорожная служба Иркутской области" приступили к работе. Сейчас толщина льда составляет 56 см", — говорится в сообщении.

В настоящее время на дороге расчищены полосы движения шириной 20 метров, между ними сделана специальная разделительная полоса шириной 50 метров. Идет установка сигнальных вешек. При прокладке трассы специалисты смотрят, где проходят глубокие трещины и торосы, и делают обходы.

"Еще одна сложность для строительства дороги — это нерпа (байкальский тюлень, эндемик Байкала — ИФ). Животные живут во льду и под водой, для дыхания делают отверстия — продыхи (лунки во льду — ИФ), под которыми бывают конусы пустоты. Мы обходим их при строительстве дороги", — цитирует пресс-служба главного инженера Дорожной службы Андрея Лоскутникова.

Как сообщалось, в прошлом году ледовая дорога на Ольхон действовала с 10 февраля до 26 марта, зимой 2020 года она была открыта 11 февраля и закрыта 20 марта. В 2019 году переправа действовала с 5 февраля по 21 марта; в 2018 году — с 15 февраля по 26 марта; в 2017 году — с 10 февраля по 31 марта.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, и ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.