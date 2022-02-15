Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист", первые путевки в Норвегию появятся в продаже уже весной. Это индивидуальные путевки с размещением в отелях Осло, Бергена. Первый групповой заезд запланирован на лето, в перспективе туроператор предложит и другие групповые программы для российских туристов.

"Мы очень надеемся на хороший спрос на направлении и рассчитываем, что по турпотоку Норвегия быстро нагонит те объемы, которые были в допандемийном 2019 году. Самыми популярными продуктами по Норвегии были традиционно сити-туры или туры с посещением фьордов, круизы", — рассказали в компании.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, другие туроператоры также готовят на лето экскурсионные, сити-туры и даже рыболовные туры в Норвегию, многие из них уже доступны для бронирования.

"Как и до пандемии, так и сейчас, Норвегия не является бюджетным направлением, однако имеет в России определенную платежеспособную аудиторию. С учетом ограниченного ассортимента открытых европейских направлений, Норвегия способна вернуть не только своих постоянных клиентов, но и привлечь новых. Есть шанс, что уже в сезоне весна-лето-2022 Норвегия может получить больше российских туристов, чем было в допандемийные сезоны", — сказала она.

В Совете по туризму Норвегии порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что турпоток из РФ в страну до пандемии ежегодно рос с 2017 года. В 2019 году российские туристы совершили около 155 тыс. ночевок, это на 15% больше, чем годом ранее. С января по март 2020 года россияне совершили чуть больше 13 тыс. ночевок.

Главным местом притяжения был Регион фьордов Норвегии, на втором месте по популярности – Осло.

Для посещения Норвегии потребуется шенгенская виза. Как сообщает визовый оператор страны в РФ VFS Global, с 7 февраля 2022 года все индивидуальные заявители, подающие заявление на получение туристической шенгенской визы, должны предоставить план путешествия в Норвегию (расписанный от руки маршрут поездки). Подать документы на визу можно в Москве, Санкт-Петербурге и еще 20 регионах страны, включая Дальний Восток.

Правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений, теперь туристы могут путешествовать в страну как до пандемии коронавируса (за исключением Шпицбергена), не предъявляя ПЦР-тести и какие-либо сертификаты вакцинации. Социальное дистанцирование, масочный режим и самоизоляция также отменены.