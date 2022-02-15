"В соответствии с постановлением также продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов", — говорится в сообщении.

В городской администрации уточнили, что по-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.

Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи, уточнили в пресс-службе.

Прежний порядок предусматривал работу точек общепита до 23:00.

Кроме того, граждане, которые получили сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к коронавирусу, смогут посещать музеи, выставки, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры и другие объекты досуга, бассейны и фитнес-центры, любые магазины, пансионаты, санатории и дома отдыха, рестораны и кафе, торжественные регистрации брака и рождения, а также любые спортивные, культурные, зрелищные и прочие мероприятия.