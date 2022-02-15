"Созданная по инициативе (губернатора — ИФ) Алексея Дюмина региональная рабочая группа подготовила концепцию проекта, которая была одобрена на федеральном уровне в феврале 2022 года. В рамках проекта на возрождение центра Белева планируется поступление порядка 2,3 млрд рублей федеральных средств", — говорится в сообщении.

В частности, к 2028 году в Белеве намерены отреставрировать шесть объектов культурного наследия, а также реконструировать восемь неиспользуемых зданий, расположенных в центре исторической части города на территории бывшей войсковой части.

Также предполагается благоустройство нескольких улиц, одной площади, двух скверов, участка набережной реки Оки, парка культуры и отдыха, реконструкция инженерной инфраструктуры. Общая площадь благоустройства — около 140 тыс. кв. метров.

В результате реализации проекта в городе появится ряд новых учреждений культуры, в том числе музей белевских ремесел, музей истории города, галерея современного искусства, центр русской кухни, выставочный зал филиала высшей школы народных искусств Санкт-Петербурга.

Кроме того, будут созданы конференц-зал с многофункциональными зонами для деловых мероприятий, креативное пространство с концертным залом, детский библиотечный центр с различными развивающими и игровыми зонами, ремесленный коворкинг, арт-студии и туристско-информационный центр.

Новый облик и содержание приобретет художественное отделение Белевской школы искусств и районный Центр развития культуры и туризма.

Арт-кластер "Белый лев" на территории бывшей войсковой части — большая площадь, где будут проходить крупные уличные мероприятия, в том числе для молодежи. Планируется активно привлекать в это пространство творческий бизнес. Проектирование начнется уже в этом году.

Также в рамках проекта в городе отремонтируют пять участков автомобильных дорог и пешеходных дорожек, благоустроят три и создадут одно новое общественное пространство. В Белеве появится набережная реки Оки протяженностью более 1,5 км.

Ранее по поручению главы региона была подготовлена заявка на участие в федеральном проекте по комплексному развитию территорий малых исторических поселений. Его реализует министерство культуры РФ совместно с Новым банком развития БРИКС.

"Белев — уникальный исторический город, который благодаря реализации проекта получит новое развитие, в том числе как туристический кластер", — приводит пресс-служба слова Дюмина.

Белев расположен на левом берегу Оки, в 114 км к юго-западу от Тулы. Основан в 1147 году. Со второй половины XVI века крепость Белев входила в засечную черту на южных окраинах России.