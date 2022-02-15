"Рост пассажиропотока в 2021 году обусловлен развитием межрегиональных перевозок. Самый значительный рост количества пассажиров отмечен на внутренних рейсах в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, а также на внутрирегиональных направлениях", — поясняет пресс-служба.

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит правительству Сахалинской области) имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 11 городов России, до пандемии выполнялись рейсы в 6 городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы). Также выполняются внутриобластные рейсы в восемь населенных пунктов Сахалина и Курил.