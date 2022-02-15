Основная идея выставки состоит в том, чтобы представить зрителю страницы истории российской археологии в контексте развития исследований древнего Боспорского царства, а также научных и художественных воззрений 1830-х — 1910-х годов.

Экспозиция, включающая свыше пятисот экспонатов, охватывает несколько тематических разделов. Она расскажет о боспорской археологии, античной декоративной живописи юга России, коллекционной истории боспорских древностей и их реставрации.

"Среди экспонатов — ранее не публиковавшиеся портреты деятелей российского антиковедения, рукописные документы и издания прошлых лет. Они позволят окунуться в атмосферу того времени, составить представление о людях, которые входили в научное и музейное сообщество и в круг лиц, связанных с открытиями на территории Боспорского царства, в том числе о коллекционерах", — говорится в сообщении.

Особое внимание на выставке и в каталоге уделено судьбам памятников из музейных и частных собраний, историческим и современным реставрационным работам, проводившимся с боспорскими материалами.

На выставке посетители увидят произведения античного искусства и художественного ремесла — краснофигурные сосуды Керченского стиля, изделия мастеров художественной обработки металла, произведения скульптуры и боспорские надгробные стелы с рельефами, золотые изделия работы античных ювелиров, редкий образец античного искусства деревообработки — деревянный саркофаг с накладными расписными украшениями — и многое другое.

Предметы из эрмитажной коллекции древностей Северного Причерноморья впервые показаны широкому зрителю вместе с графическими листами и акварелями. Кроме того, на сохранившихся листах запечатлены стенные росписи боспорских склепов первых веков новой эры — памятники древнего искусства, давно утраченные в силу трагических обстоятельств и событий минувшего века.

К открытию выставки приурочен круглый стол "Вокруг Боспора". Заседания и дискуссии пройдут 15 и 16 февраля. Главными темами научных выступлений станут исследования архивных и археологических материалов Северного Причерноморья, новые археологические раскопки в этом регионе, иллюстративное наследие археологии Боспора, вопросы изучения боспорских ваз.