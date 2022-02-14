"Как и все вы, я долго ждал этой новости, но, пожалуйста, никогда не сомневайтесь в том, что шаги, которые мы предприняли вместе, какими бы трудными они ни были, были абсолютно необходимы и спасли десятки тысяч жизней", — цитирует CBC слова Форда.

Кроме того, как ожидается, с четверга снимут ограничения на посещение баров, ресторанов, спортзалов, ранее планировалось, что эта мера вступит в силу 21 февраля.

Лимит на собрания людей будет повышен до 50 человек в помещении и до 100 человек на открытом воздухе. На концертных площадках и спортивных аренах смогут одновременно находиться 50% человек от общей вместимости помещений, отмечает CBC.

По состоянию на воскресенье в Онтарио госпитализировали 1540 человек с COVID-19, а в субботу — 1704 человека, напоминает CBC.

Около 89,4% жителей Онтарио старше пяти лет вакцинированы одной дозой, 84,9% — двумя.

Ранее в столице страны Оттаве и на границе с США прошли протесты дальнобойщиков. Протестующие полностью перекрыли въезд в Канаду, движение в сторону США частично сохранилось. Демонстранты протестовали против коронавирусных ограничений, в частности, против закона, принятого 15 января, согласно которому все водители грузовиков, прибывающие в Канаду, обязаны быть вакцинированы.