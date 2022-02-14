"Повышение стоимости жизни является насущным вопросом не только для многих домохозяйств, но и для всей авиационной отрасли, — сказал он. — Поэтому есть ожидания, что авиабилеты могут подорожать".

Маджуб посоветовал клиентам покупать билеты заранее, чтобы успеть зафиксировать текущие цены.

В понедельник цены на нефть взлетели до максимумов с сентября 2014 года на опасениях, что Россия готовится напасть на Украину. Баррель нефти марки Brent вырос в цене до $95, хотя год назад котировки находились на уровне $65 за баррель. Помимо этого, лондонский аэропорт Хитроу на 40% увеличил сервисный сбор.

Между тем Маджуб отметил, что число бронирований авиабилетов в Великобритании резко выросло после ослабления ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Особенно сильный спрос наблюдается на традиционные зимние направления, включая Дубай, США и Таиланд.