"Сапсаны" NN 757 и 770 между Петербургом и Москвой будут отменены с 11 по 20 мая, а также с 23 по 27 мая. Скоростные поезда NN 763 и 766 отменяются 14 и 15 мая, а "Сапсаны" NN 764 и 765 — 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая.

На тот же период времени будут внесены изменения в график отправки и прибытия "Сапсанов" Петербург-Москва и Москва-Петербург. Кроме того, с 11 по 27 мая изменится график движения скоростных поездов Нижний Новгород — Петербург.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров.