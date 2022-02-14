Комплексное развитие и разработку генплана курорта обсудили на заседании общественного градостроительного совета, которое провел в понедельник губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году правительство утвердило масштабную программу комплексного развития Сочи до 2030 года. На обновление инфраструктуры, направят почти 139 млрд рублей. На эти средства планируют построить сети водоотведения и водоснабжения, очистные сооружения, канализационные коллекторы. Все мероприятия программы должны быть учтены разработчиками генплана", — сказал губернатор.

По его словам, в главном градостроительном документе курорта необходимо отобразить систему новых сетей электро- и теплоснабжения, учесть и зарезервировать необходимые для коммунальной инфраструктуры участки, чтобы не допустить их застройки.

Губернатор акцентировал внимание на том, чтобы в генплане были учтены ограничения строительства в 500-метровой прибрежной зоне — там могут быть только гостиницы, но не высотки. Уникальный исторический центр должен быть сохранен, а границы его — утверждены градостроительным документом.

По словам Вениамина Кондратьева тщательной проработки требует и улично-дорожная сеть — существующая не справляется с нагрузкой, что приводит к заторам. Нужны альтернативные дороги, и они тоже должны быть отражены в новом документе, отметил губернатор.

Программа комплексного развития Сочи до 2030 года предусматривает модернизацию и строительство 27 объектов городской и туристической инфраструктуры. Отдельные проекты направлены на берегоукрепление и благоустройство территорий, реконструкцию объектов ЖКХ, подведение инженерной инфраструктуры к земельным участкам, выделенным многодетным семьям.