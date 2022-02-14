"Кипр стал восьмой страной, куда разрешена полноформатная авиаперевозка без ограничений по количеству рейсов и видам перевозки. Если посмотреть на направления с регулярными рейсами, например, Болгарию, то объем перевозки там втрое меньше, чем был до пандемии. И у Кипра сейчас появляется преимущество, которое будет способствовать активному восстановлению туризма, стабильности в вопросе ценообразования, поскольку билет на чартер в рамках турпакета дешевле на 20%, чем на регулярный рейс", — рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он напомнил, что с 1 марта Кипр упрощает правила въезда, и это тоже влияет на популярность направления и возвращение отложенного спроса.

"Но какое количество рейсов полетит – определят туроператоры при планировании полетных программ. Допуски и разрешения авиакомпании получают ежемесячно. Обычно это привязывается к последней декаде месяца. О полноформатном авиасообщении с Кипром объявлено заранее, и здесь важно учитывать как график открытия гостиниц Кипра, так и возможность поставить чартеры на остров с постепенным увеличением числа рейсов", — сказал эксперт.

Что касается туров на Кипр, то, по мнению Горина, если чартерные программы на сезон будут спланированы заранее, то у туристов появится возможность забронировать туры на них по акциям раннего бронирования.

В пресс-службе туроператора "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что планируют с 23 апреля начать совместную программу на бортах авиакомпании AZUR air в Ларнаку из 8 российских городов с плановым увеличением частоты до ежедневной с наступлением высокого сезона.

Как отметили в TEZ Tour, полетная программа из регионов РФ пока на стадии обсуждения, но компания планирует предлагать туристам туры на остров с ежедневными вылетами из Москвы.

Туроператор Space Travel не будет формировать чартерную программу на Кипр, поскольку круглогодично предлагает туры на регулярных рейсах с вылетами в Ларнаку из Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, Кавминвод, Ростова-на-Дону, Перми, а также в Пафос из Москвы.

"С приближением летнего сезона, а также в связи с возможным снятием всех ограничений по Кипру мы планируем расширение объемов по направлению и ожидаем увеличения спроса по акциям раннего бронирования, как минимум на 20%", — уточнили в пресс-службе компании.

Там добавили, что сейчас стоимость недельного пакетного тура в Ларнаку на одного туриста на неделю с размещением в отеле 4* и завтраками начинается от 57,5 тысяч рублей.

Оперштаб правительства принял решение с 1 марта отменить ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Кроме того, с 1 марта россияне могут въезжать на Кипр без ПЦР-тестов, если у них есть прививка от коронавируса вакциной "Спутник V" или "Спутник Лайт" в качестве бустера. Невакцинированным туристам нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета.