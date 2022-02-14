"Туристические поезда пользуются популярностью в России и в мире. В Нижегородской области спрос на такой формат путешествий тоже растет. Поэтому мы расширяем количество направлений внутри региона. Теперь дополнительно к экскурсиям в Варнавино, Простоквашино и на борскую фабрику мороженого у нижегородцев и гостей города появится возможность отправиться на Моховые горы", — приводятся в сообщении слова директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов области Сергея Яковлева.

Поездка организована нижегородским туроператором при поддержке департамента развития туризма.

Пассажиры получат специальные ретробилеты. В поезде их погасят раритетным компостером проводники, одетые в костюмы в стиле 60-х годов.

После прибытия на станцию Моховые горы туристов ждет прогулка по природным нижегородским дюнам и тропинкам зимнего соснового леса.

"Во время экскурсии участникам прогулки расскажут о дружбе двух известных деятелей культуры — Максима Горького и Федора Шаляпина. Именно бор на левом берегу Волги был любимым местом их совместных прогулок. Участникам поездки предложат попробовать научиться петь, как великий русский бас. А еще всех ждет особое угощение — форшмак и похлебка по-шаляпински", — говорится в сообщении.

В ходе прогулки также предусмотрено посещение Сергиевской слободы, откуда при хорошей погоде открывается красивый вид на Нижний Новгород.

Пресс-служба напоминает, что в марте 2021 года в Нижнем Новгороде запустили туристическую электричку до деревни Простоквашино, в конце октября появился новый маршрут из Дзержинска в Нижний Новгород, а в январе 2022 года — в Варнавино.

Моховые горы — одно из самых живописных мест Нижегородской области. Это гряда холмов, обильно покрытых мхом. Их высота достигает нескольких десятков метров от уровня Волги. Другое название — Фофановы горы (от слова "фофан" — дурак, простак) — говорило о несерьезности этих гор по сравнению с находящимися на противоположном берегу Волги Дятловыми горами.

Большую известность Моховые горы получили как место отдыха Максима Горького и Фёдора Шаляпина.