Штрафы были назначены авиакомпаниям "Сибирь", "Победа", NordStar и Red Wings после рассмотрения материалов проверок Нижегородской транспортной прокуратуры.

Сообщается также, что еще одна авиакомпания обжалует постановление о назначении штрафа в размере 25 тыс. рублей в арбитражном суде.

В картотеке арбитражных дел есть информация об оспаривании авиакомпанией "ЮТэйр" постановления нижегородского управления Роспотребнадзора об административной ответственности. Заявление подано 9 февраля и пока не принято к рассмотрению.

Как сообщалось, что 2 ноября 2021 года нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял несколько десятков воздушных судов, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. С пассажирами этих рейсов работали представители авиакомпаний, собственные рейсы аэропорт обслуживал по расписанию.

Нижегородские власти оказывали пассажирам самолетов помощь в размещении в гостиницах и обеспечении горячим питанием.

СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводили проверку по этому факту.