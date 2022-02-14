"Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемым будет направлено в Свердловский областной суд", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ночь на 30 мая 2021 года, будучи пьяными, обвиняемые нашли в парке "Оленьи Ручьи" женщину, которая спала в палатке. Мужчина избил туристку и изнасиловал. При этом его подруга держала потерпевшую за руки. В итоге нападавший нанес жертве смертельную травму ножом.

Затем обвиняемые украли у туристки имущество. Общая сумма материального ущерба составила более 200 тыс. руб. В дальнейшем обвиняемая с помощью сим-карты получила доступ к счетам убитой и перевела на свой счет более 23 тыс. руб.

Обвиняемую задержали после того, как она расплатилась банковской картой туристки и попала на камеры видеонаблюдения. Обвиняемый, требуя от полицейского отпустить "напарницу", поднял нож над головой, после чего оба скрылись.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил журналистам, что в тот день обвиняемый прятался в лесу.

"При нем была огромная немецкая овчарка. Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду "фас!", натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие", — сообщил Горелых.

В лесу обвиняемого задержали.

По данным областной прокуратуры, помимо убийства в 2021 году, обвиняемые неоднократно совершали кражи из частных домов.

Ранее сообщалось, что 29 мая туристка из Пермского края на своем автомобиле приехала в Михайловск в Свердловской области и оставила там на городской плотине машину, затем, по версии следствия, добралась до города Нижние Серги и оттуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево. Однако там не появилась.

Поисками пермячки в Нижнесергинском районе Свердловской области занимались полиция и волонтеры, прочесывались лес и акватория реки, труднодоступные места обследовались при помощи беспилотника.

По факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 4 июня ее тело было обнаружено в лесном массиве. В тот же день был задержан подозреваемый. Тогда Горелых уточнял, что подозреваемый до этого восемь лет отсидел в исправительной колонии N2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием, и находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.

Задержанному 43-летнему жителю Нижних Серег тогда предъявили обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).