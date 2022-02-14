"Туристический сектор Турции, планировавший наращивать доходы в этом году, серьезно пострадал из-за повышения тарифов на электроэнергию. Когда расходы на электричество у отельеров выросли на 100%, то им пришлось повысить стоимость проживания в объектах размещения. Ожидается, что в ближайшие месяцы стоимости электроэнергии в отелях вырастет еще на 8%, а номеров – вдвое", — пишет газета Dunya.

По словам президента Южно-Эгейской ассоциации отелей и туроператоров (GETOB) Бюлента Бюльбюльоглу, расходы выросли настолько, что они уже не покрывают установленные цены на размещение.

"Инфляция влияет и на продукты питания, и мы не можем искусственно удерживать цены. Несмотря на то, что мы ожидаем роста доходов в этом летнем сезоне, нам будет сложно поддерживать норму прибыли", — сказал он.

Как сэкономить туристу

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" российские туроператоры, после окончания акций раннего бронирования цены на Турцию значительно вырастут, поэтому оптимальный вариант – бронировать путевки сейчас на более выгодных условиях.

По словам главы отдела по связям с общественностью Coral Travel Марины Макарковой, цены могут вырасти на 10-20%, в других туркомпаниях не готовы оценить рост в цифрах.

"Цены на размещение в отелях регулируются контрактом и имеют сезонный характер, например, снижаются в низкий сезон и поднимаются на период высокого спроса. Для лета – это июль-август. Также можно заметить, что с 1 февраля стоимость турпакетов уже немного подросла, так как закончился один из этапов раннего бронирования", — пояснили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Там добавили, что во время акции отельеры дают хорошие скидки на размещение, которые в отдельных случаях достигали 50-70%. С момента старта акции в ноябре 2021 года, поэтапно меняется процент скидки и условия оплаты.

"В настоящее время первый взнос при бронировании летних туров составляет только 20% от общей стоимости тура. Закончится очередной этап акции 28 февраля", — уточнили в пресс-службе туроператора.

В свою очередь, в "Интуристе" отметили, что сейчас скидки по раннему бронированию составляют около 40%.

По данным института статистики Турции (TÜİK), стоимость размещения в отелях в январе выросла на 178% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 87% по сравнению с декабрем 2021 года.

Турция в 2021 году стала самым популярным зарубежным направлением для россиян. По статистике министерства туризма и культуры, там побывали около 5 млн туристов из России.