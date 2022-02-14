"На предстоящие праздники, как и в целом в феврале, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах Сочи. Загрузка горных курортов сегодня составляет порядка 82%. На праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, планируется более 90%", — сообщает городская администрация в понедельник.

По информации властей, в феврале этого года в Сочи на прием гостей работают 653 объекта размещения общей емкостью 58 тыс. 299 номеров.

"Всего одномоментно в гостиницах Сочи количество туристов составляет более 75 тыс. человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 65,3%", — говорится в сообщении.

В среднем по городу на февральские праздники в организованном секторе ожидается загрузка порядка 67%, отмечает пресс-служба.